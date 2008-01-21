Пока Балога в Секретариате, пинков и пощечин на Банковой не будет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО досконально выяснить все обстоятельства инцидента между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и в случае необходимости применить все предусмотренные законодательством меры к его участникам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом идет речь в направленном сегодня генпрокурору официальном письме Президента в связи инцидентом, возникшим 18 января после заседания Совета национальной безопасности и обороны между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ.

О результатах этой проверки и соответствующем реагировании Президент просит информировать его на протяжении недели.

Руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА, комментируя пятничные события и письмо к генпрокурору, заявил об «очевидной постыдности столкновения между двумя высокопоставленными должностными лицами независимо от того, кто и как первый начал, кто прав, а кто виноват. Два чиновника поступили явно не достойно своих должностей, повели себя в высшей степени не взвешенно, по-мальчишески, бросили густую тень на собственный авторитет и реноме органов власти, которые они представляют. Это был первый и, пока я возглавляю Секретариат, последний случай, когда на Банковой, 11, будут раздавать во все стороны пинки и пощечины».

В.БАЛОГА отметил, что Президент ожидает от Генеральной прокуратуры глубокой правовой оценки драки между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ. «Заключения ГПУ должны быть полными, объективными и беспристрастными, без каких-либо политических или других примесей. Не суть важно, кого будет касаться сила действия закона - лидера парламентской политической силы и члена правительства или градоначальника. Оба они пользуются доверием сотен тысяч людей, которые их делегировали во власть совсем не для отработки упражнений рукопашного боя».

Руководитель Секретариата также сообщил, что общественность через средства массовой информации будет информирована о результатах проверки инцидента, который вызвал широкий общественный резонанс.