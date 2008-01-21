Тимошенко вышла на работу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня вышла на работу в Кабинет министров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.

Вместе с тем, в пресс-службе уточнили, что еще преждевременно говорить о полном выздоровлении Ю.ТИМОШЕНКО. Несмотря на это, премьер-министр принимает участие в традиционной еженедельной встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

В пресс-службе также сообщили, что сегодня никаких мероприятий в Кабинете министров с участием прессы не предусмотрено.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО из-за сильной простуды не смогла принять участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны 18 января и отложила запланированный на 20 января визит в Грузию для участия в инаугурации Президента этой страны Михаила СААКАШВИЛИ. Украинскую делегацию в Грузию возглавлял вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ.