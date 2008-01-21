На неприкосновенность Ющенко точат зуб уже и в БЮТ

Народный депутат Николай ТОМЕНКО убежден, что сегодня институт неприкосновенности, который распространяется не только на Президента Украины и народных депутатов, но и на всю судейскую систему включительно с местными судами, является источником политической коррупции в современной Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он заявил, что „поэтому в сентябре прошлого года наша команда инициировала и собрала свыше 8 миллионов подписей за проведение Всеукраинского конституционного референдума по народной инициативе с тем, чтобы узнать позицию наших граждан относительно оптимальной модели организации власти, местного самоуправления, судейской системы власти и т. п. Один из девяти вопросов, предложенных для обсуждения, касался отмены неприкосновенности высших руководителей государства, народных депутатов Украины и судей. Общество хорошо знает, и эксперты это подтверждают, что сегодня одна из высших степеней коррупции – именно в судейской системе, где не только на местном уровне в суде за взятки можно решить любой вопрос”, - заметил депутат.

Поэтому, по убеждению Н.ТОМЕНКО, вполне очевидно, что к этой проблеме необходимо подходить системно и отменять неприкосновенность и Президента Украины, и народных депутатов, и судей. Более того, считает депутат, отмена неприкосновенности для Президента не создаст проблем для его деятельности, поскольку он имеет такую конституционно предусмотренную защиту как достаточно сложная процедура импичмента.

В то же время Н.ТОМЕНКО выразил удивление, что сегодня многие народные депутаты уже сомневаются в необходимости голосования за снятие депутатской неприкосновенности. „Это порочная позиция. Верховная Рада должна первой показать пример в данном вопросе и как можно быстрее внести соответствующие изменения в Конституцию, в то же время не забывая, что не меньшей угрозой остается проблема неприкосновенности системы судейской власти, где любой местный судья может действовать безнаказанно, имея правовую защиту неприкосновенности”, - считает депутат.