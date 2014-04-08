Топаз вышел из подполья с обращением к украинцам

На видео Кромской в клетчатой рубашке с Георгиевской лентой на фоне ковра призвал харьковчан "бороться с бендеровцами" и не повиноваться властям, сообщает ТСН.

"Придите, выскажите свое мнение. Мы - Харьковская область и город Харьков - автономия", - говорит Топаз.

Читайте такжеТопаз сбежал из-под домашнего арестаНапомним, известного антимайдановца Топаза присудили к круглосуточному домашнему аресту. Активиста задержали за штурм Харьковской ОГА. Ему надели электронный браслет и посадили его под домашний арест. Однако вчера стало известно, что антимайдановец избавился от электронного браслета и сбежал. Его собираются объявить в розыск.

Также сегодня Верховная Рада усилила ответственность за сепаратизм и государственную измену.