Коммунисты хотят, чтоб Ющенко уволил и битого, и небитого

Народный депутат от фракции КПУ Екатерина Самойлик считает, что и министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, и мэр Киева Леонид Черновецкий должны сложить с себя полномочия и не позорить государство.

“Кто бы мог подумать, что в одном из высоких кабинетов государственной власти можно себе такое позволить! – Сказала депутат, комментируя драку между председателем Киевской горадминистрации и главой МВД после заседания СНБО 18 января. - Я считаю, что оба они должны сложить с себя полномочия и не позорить наше государство. Ибо если они позволяют такие разборки друг с другом, то представьте себе, как они относятся к подчиненным! Представьте себе, как цинично они относятся к тем людям, которые доверяют им! И вообще, можно ли после этого доверить людям свои судьбы, семьи, справедливость и закон?”, - приводит слова Самойлик сайт КПУ.

“Президент должен отреагировать, а он молчит. Значит, его устраивают хулиганские поступки и одного, и другого… Я считаю, что оба этих человека должны подать в отставку”, - заключила Екатерина Самойлик.