Шахтеры Донбасса выступили против сепаратизма

Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, комментируя распространенный в СМИ так называемый "План действий", - говорится в сообщении пресс-службы профсоюза, которое цитирует ICTV.

В частности, там говорится о необходимости агитации шахтеров и о забастовках на шахтах.

Читайте такжеВ Донецке сепаратисты разграбили ОГА"Шахтеры не будут поддерживать сепаратистов. И на то есть причины. Они хорошо осведомлены о том, что в России в прошлом году на 40% сократились инвестиции в угольную промышленность. Кроме того, все знают, что там ведется добыча угля на толстых слоях, а более 60% объема - в карьерах, открытым способом. На таких шахтах расходы составляют 10 долларов на 1 тонну. Шахтеры Донбасса знают и то, что, например, в Ростовской области закрыты все шахты, за исключением трех объектов, которые принадлежат украинскому предпринимателю Ринату Ахметову, и поставляют уголь украинскому потребителю", - сказал Волынец.

Кроме того, он отметил также, что в России нет дотаций из бюджета на угольную промышленность, соответственно она не будет дотировать украинские шахты.

"А это означает, что они будут закрыты мгновенно. Люди останутся без зарплат и работы. В Украине на данный момент шахты не закрываются, а шахтерам выплачивают зарплату. У горняков нет причин для волнений и идеи сепаратистов им не интересны", - сказал Волынец.