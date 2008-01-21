Шуфрич хочет урезать зарплату Тимошенко и Ющенко в 3 раза

Член парламентской фракции Партии регионов Нестор Шуфрич внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об оплате труда главы правительства. В документе предлагается установить размер оклада премьер-министра на уровне 10 минимальных зарплат - это 5150 гривен. В случае принятия законопроекта, зарплата премьера вместе со всеми выплатами составит 7000 гривен (сейчас оклад премьера около 20 000, а со всем доплатами - примерно 30000 гривен), сообщает сайт Партии регионов.

«Если закон будет принят, таким образом зарплата будет снижена не только премьеру, но и Президенту и министрам - сказал Н. Шуфрич. - У всех этих чиновников зарплата находится в зависимости от оклада премьера и считается согласно коэффициенту. 140% от этой суммы для Главы Государства, и 85% - для министров и парламентариев, а также всех госслужащих независимо от ранга. Мы подсчитали, что в итоге экономия бюджета составит от нескольких сот миллионов до 1 миллиарда гривен", - отметил Шуфрич.

Он надеется, что законопроект будет принят, несмотря на то, что у регионалов и коммунистов нет большинства. «Это будет проверкой оранжевых на искренность и моральность. Надеюсь, они будут «за», - заявил народный депутат.