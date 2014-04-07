Баррозу считает Украину не готовой к ЕС

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, опубликованном в понедельник, 7 апреля, сообщает Deutsche Welle.

"Украина еще не готова. Ни сегодня, ни в ближайшем будущем", - заявил Баррозу в ответ на вопрос газеты о том, смогло бы членство в Евросоюзе помочь Украине в нынешней кризисной ситуации. В то же время, глава Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС не настроен сейчас на то, чтобы "принять к сообществу такую страну, как Украина".

Читайте такжеБаррозу: дверь для вступления Украины в ЕС не закрытыБаррозу, однако, отметил, что подписанная 21 марта в Брюсселе политическая часть соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС позволит достаточно сблизить стороны с тем, чтобы "помочь Украине выйти из той безнадежной ситуации, которая сложилась". При этом бывший премьер-министр Португалии напомнил об обещанной Киеву со стороны ЕС экономической помощи на сумму 11 миллиардов евро. "Это станет движущей силой для развития Украины, ее стабильности и благополучия", - убежден председатель Еврокомиссии.