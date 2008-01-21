НУ-НС требует от Тимошенко два законопроекта

“Закон Украины “О государственном бюджете на 2008 год” предусматривает, что мораторий на продажу земли действует до тех пор, пока не будут приняты два законодательных акта – закон о кадастре и законе об оценке земли”.

Об этом в разговоре с журналистами сказал заместитель главы фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Руслан Князевич, сообщает официальный сайт НУ-НС.

“В переходных и заключительных положениях законопроекта, который определяет мораторий на продажу земли, отмечено, что Кабинет министров обязан безотлагательно подать на рассмотрение парламента эти два законодательных акта”, - заметил народный депутат.

“До конца этой сессии, или в начале следующей мы будем иметь в Верховной Раде новую редакцию этих двух законов, что даст возможность, при поддержке Президента и демократической коалиции, еще до конца первого полугодия 2008 года реализовать их. Это приведет к цивилизованным методам рынка земли”, - отметил Князевич.