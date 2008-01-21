НУ-НС требует от Тимошенко два законопроекта
Кабмину напомнили об обязательстве
“Закон Украины “О государственном бюджете на 2008 год” предусматривает, что мораторий на продажу земли действует до тех пор, пока не будут приняты два законодательных акта – закон о кадастре и законе об оценке земли”.
Об этом в разговоре с журналистами сказал заместитель главы фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Руслан Князевич, сообщает официальный сайт НУ-НС.
“В переходных и заключительных положениях законопроекта, который определяет мораторий на продажу земли, отмечено, что Кабинет министров обязан безотлагательно подать на рассмотрение парламента эти два законодательных акта”, - заметил народный депутат.
“До конца этой сессии, или в начале следующей мы будем иметь в Верховной Раде новую редакцию этих двух законов, что даст возможность, при поддержке Президента и демократической коалиции, еще до конца первого полугодия 2008 года реализовать их. Это приведет к цивилизованным методам рынка земли”, - отметил Князевич.