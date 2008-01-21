Украина прошла тест на здравый смысл

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК поздравил украинский народ с Днем Соборности Украины (ежегодно празднуется 22 января).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в поздравлении говорится: “Это свято напоминает нам, что Украина не разделена, что нет отдельной Восточной и Западной Украины, что мы - единое государство и мы - единый народ”.

“Первые шаги Независимости стали испытанием для всех нас - тестированием на зрелость, на терпение, на толерантность, наконец - на здравый смысл. В настоящее время уже никто не сомневается в том, что украинский народ в состоянии улучшить жизнь в своем доме собственного государства”, говорится в поздравлении А.ЯЦЕНЮКА.

Председатель ВР пожелал, чтобы “ум, воля и любовь к родному краю сплачивали нас для осуществления высокой цели - процветания соборной, независимой, демократической, могучей Украины, надежного залога благосостояния и счастливой жизни ее народа. Уверен, что день грядущий принесет нам светлое чувство радости от осознания собственной причастности к перестройке наших сел, городов, районов, областей и всей Украины”.