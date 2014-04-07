Сепаратистами в Донецке и Луганске руководят люди Ахметова и Ефремова - СМИ

16:22, 07 апреля 2014
Политика
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Сепаратистские акции в Донецке и Луганске проходят не при прямой поддержке России, а при содействии Рината Ахметова и лидера парламентской фракции ПР Александра Ефремова.

Джерела вказують, що Ахметов причетний до сепаратистів

Об этом Тиждень.ua сообщил источник в Донецке.

Среди сепаратистов - много уголовников. Все акции координируют люди Ахметова и Ефремова.

Как сообщалось, сегодня Ефремов заявил, что захват сепаратистами госзданий в Луганске не провокация, а позиция многих людей «и они хотят это мнение отстаивать».

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Журналист Сергей Лещенко сообщил, что нынешние события в Донецке результат встреч Ахметова с Владимиром Путиным.

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