В НУ-НС говорят, что БЮТ играет по принципу «один раз – не педераст»

В рядах парламентской коалиции назревает скандал. Как стало известно Коммерсант-Украина, к очередным разногласиям внутри коалиции может привести текст законопроекта об императивном мандате. В НУНС проект закона, предложенный БЮТ, считают неприемлемым и предлагают внести ряд правок, в частности ограничить срок действия норм императивного мандата. Найти компромисс по этому вопросу участники коалиции попытаются сегодня на заседании совета коалиции. Однако если он не будет найден, голосование по кадровым вопросам в эту пятницу в Раде может и не состояться.

"В той редакции, в которой сейчас находится этот законопроект, он неприемлем. Это наша общая позиция",– сказал изданию народный депутат Юрий Ключковский (НУНС). "Против этой идеи выступает Европейская партия, `Пора` Каськива, Кармазин, `Собор` Матвиенко, УНП Костенко и ХДС Стретовича",– уточнил народный депутат Николай Катеринчук (НУНС).

Вместе с тем представители НУНС рассчитывают, что в ближайшие дни компромисс по этому законопроекту будет найден. "В данном случае компромиссом может стать несколько направлений, например если действие закона будет ограничено по времени, скажем, годом",– заявил Коммерсанту господин Катеринчук. По словам представителей коалиции, именно отсутствие четкого срока действия этой нормы является одной из основных претензий представителей фракции к тексту законопроекта. Если в БЮТ настаивают, что нормы закона должны действовать не менее пяти лет, то в НУНС убеждены, что действие императивного мандата должно быть ограничено одним, максимум двумя годами. "Это (предложение ограничить действие закона пятью годами) радикальная позиция со стороны БЮТ. Думаю, что в контексте переговорного процесса она должна быть изменена",– считает народный депутат Владислав Каськив. "Вводить эту норму на год нет смысла. Тем более что это было одной из принципиальных договоренностей при подписании коалиционного соглашения",– заявил Коммерсанту народный депутат Андрей Шкиль (БЮТ).

Народный депутат Юрий Кармазин (НУНС) выступает против временных сроков действия закона, утверждая, что это будет прямым нарушением Конституции. "Они (коалиция) предлагают: давайте нарушим Конституцию, но укажем, что нарушать мы будем ее только до следующих выборов. Но это все равно что «один раз – не педераст». Нарушение Конституции, даже на какой-то срок, невозможно!" – заявил изданию господин Кармазин.

Законопроект об императивном мандате предусматривает внесение изменений в закон "О статусе народного депутата", устанавливающий возможность досрочного прекращения полномочий народных депутатов. Согласно зарегистрированному в Верховной раде законопроекту, полномочия депутата могут быть прекращены в ряде случаев, например при "участии в деятельности других депутатских фракций" и "действиях вопреки официально принятым решениям фракции". В таком случае решение о досрочном прекращении полномочий депутата принимается высшим руководящим органом политической партии или блока партий, по списку которого он был избран.

Также в НУНС настаивают на внесении в ряд законопроектов изменений, которые предусмотрели бы процедуру обжалования применения «императивной нормы» изгнанным депутатом. В частности речь идет об изменениях в закон "О выборах" и в Кодекс об административном судопроизводстве. Это позволило бы депутатам, не согласным с решениями руководящих органов партии или блока, отстаивать свою правоту в суде. "Мы свою позицию определили. Если БЮТ на это не пойдет, пусть тогда ищет своих сторонников в Компартии и блоке Литвина",– пригрозил народный депутат Владимир Стретович (НУНС).