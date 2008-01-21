Вертеп Луценко бросался со сцены яйцами

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в составе звездного вертепа «Народной самообороны» принял участие в фестивале вертепов «Карпатия» в Ивано-Франковске.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера в Ивано-Франковске на площади перед городской Ратушей состоялся Второй Всеукраинский фестиваль вертепов «Карпатия». Он начался шествием – парадом вертепных коллективов улицами города. В 13 часов состоялась нон-стоп-вертеп-феерия при участии вертепов с разных областей. Всего были представлены 20 вертепных коллективов.

Как сообщили организаторы фестиваля, его цель - привлечь внимание общественности к одному из самых ярких видов украинского народного искусства – вертепу, демонстрация его лучших постановок.

В звездном фестивале приняли участие народные депутаты Украины Олесь ДОНИЙ, Владимир АРЬЕВ, Владимир СТРЕТОВИЧ, Давид ЖВАНИЯ, сказочник Александр ЛИРНИК, народный артист Украины Богдан БЕНЮК, братья ЕФРЕМОВЫ и другие известные люди.

Ю.ЛУЦЕНКО в вертепном действе играл роль казака Василия, братья ЕФРЕМОВЫ – Пастушков, писатель Юрко ПОКАЛЬЧУК – Цыгана, Б.БЕНЮК – Жида, Евгений НИЩУК – царя Ирода, В.АРЬЕВ, Роман ЧАЙКА – Чертей, Тарас ЧУБАЙ – воина УПА, Василий ВИРАСТЮК – Защитника, Д.ЖВАНИЯ – Есаула, В.СТРЕТОВИЧ – Генерала.

Куриные яйца участникам вертепа раздавал городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС.

Казак Василий (Ю.ЛУЦЕНКО) призывал участников действа к «бою” против разных врагов и лгунов: “Вставайте люди в ряд, не допустим новых измен!». А после слов “к бою с нечистой силой” участники вертепа бросали яйцами со сцены.

Закончили свое выступление колядой «Новая радость стала…»

Справка УНИАН. Первый фестиваль «Карпатия» был проведен 14 января 2007 года. Инициатором проведения фестиваля выступили художественное объединение «Последняя баррикада» - руководитель О.ДОНИЙ и “вертеп Самообороны” Ю.ЛУЦЕНКО. В прошлом году в фестивале принимали участие вертепные коллективы с 10 областей Украины.