Ющенко угрожает не подписать бюджет Тимошенко

Президент Виктор Ющенко не подпишет бюджет на 2008 год, если его дефицит будет больше чем 2%.

"Бюджет, который будет иметь дефицит больше 2%, я не подпишу", - заявил Ющенко в интервью телеканалу "Интер", показанном в воскресенье.

По его словам, "чтобы держать под контролем инфляцию, надо держать под контролем государственные расходы, т.е. иметь управляемый дефицит бюджета".

Ющенко назвал сдерживание инфляции "вопросом номер один". "Потому что все, что ты даешь в виде доплат к счету Сберегательного банка, или пенсии, или стипендии, или социальной помощи по рождению ребенка - ночью через инфляцию из вашего кармана выбирается", - объяснил президент.

Вместе с тем он отметил, что не видит "фатальных причин", которые могут помешать реализации экономических задач, стоящих перед страной.

"Мы должны грамотно смоделировать экономику по кварталам, хорошо понимая, что все рынки, начиная от цен на продукты и заканчивая ценой на деньги, все должно быть урегулировано", - подчеркнул президент.

Возможной угрозой он назвал "дефицит политической воли в парламенте при принятии тех прикладных прагматических решений, которые касаются основ правительственной программы и бюджета 2008 года, и в целом макроэкономической культуры".

Ющенко указал также, что есть объективные угрозы. "Уровень оптовых цен, включая цены на продукты питания, уже сформирован на уровне 20-22%. Из предыдущего периода мы получили угрозы, которые еще не отобразились на розничных ценах, но по определенным правилам это будет побуждать повышение цен", - отметил он.

"Мы должны быть готовы к этому жесткой новой национальной антиинфляционной программой", - подчеркнул президент.

Однако, по его словам, у власти есть "уникальное преимущество". "Первый раз сложилась ситуация, когда у президента есть большинство в парламенте, и это большинство демократических сил. Сегодня мы можем к одному знаменателю привести послание президента, программу правительства, бюджет, региональные программы. Это та конструкция, которая дает преимущества встретить эти вызовы новой эффективной мобилизацией", - сказал Ющенко.

Украинская правда