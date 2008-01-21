Встреча Тимошенко и премьера Грузии будет согласована дополнительно

Встреча премьер-министров Украины и Грузии Юлии ТИМОШЕНКО и Ладо ГУРГЕНИДЗЕ может состояться в ближайшие полтора месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщи вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сегодня после завершения встречи с премьер-министром Грузии Л.ГУРГЕНИДЗЕ.

«Встреча премьер-министров Украины и Грузии будет согласована по дипломатическим каналам в ближайшее время. В нашем понимании это может произойти в ближайшее время, в ближайшие месяц-полтора», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, в ходе встречи с премьер-министром Грузии также обсуждался вопрос подготовки и проведения заседания совместной межправительственной комиссии, а также вопрос очередности шагов Украины и Грузии в направлении европейской и евроатлантической интеграции.

Кроме того, стороны договорились, что в феврале Украину посетит с визитом государственный министр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Георгий БАРАМИДЗЕ.

«Мы также обсудили вопрос подготовки и проведения в Киеве Энергетического саммита, запланированного на 22-23 мая этого года, и саммита ГУАМ в Тбилиси, который должен состояться в июне 2008 года», - сообщил Г.НЕМЫРЯ.