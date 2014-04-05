Главу мариупольских сепаратистов доставили в СИЗО СБУ в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины прекратила преступную деятельность Дмитрия Кузьменко, уроженца г. Конотоп Сумской области, который организовывал сепаратистские мероприятия в Донецкой области.

Читайте такжеВ Мариуполе сепаратисты пытались захватить прокуратуруКак сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, начато уголовное производство, задержанному гражданину объявлено подозрение о причастности к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Согласно решению суда, Кузьменко избрана мера пресечения содержание под стражей и его доставили в следственный изолятор СБУ в г. Киеве.