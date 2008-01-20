Луценко заявляет, что не сожалеет об избиении Черновецкого
"Так должен сделать каждый..."
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не сожалеет об избиении Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.
Об этом он сказал в воскресенье в Ивано-Франковске, сообщает “5-й канал”.
"Я не сожалею на этот счет и считаю, что это мужской поступок, который должен делать каждый, кто хочет жить в честном государстве", - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.
"Многие из нас в повседневной жизни чувствуют, как много дерьма и грязи вокруг. И мы постоянно жалуемся, что вот так проходимцы, лжецы и воры руководят нами, а честные люди - как-то молчат. Я считаю, что на откровенную грубую ложь нужно отвечать", - объяснил свой поступок министр внутренних дел.
"Речь идет не об обычной лжи в ходе политических дебатов или где-то там на улице. Речь шла о заседании конституционного органа - Совета национальной безопасности и обороны Украины, где рассматривался вопрос земельных афер. И человек, который должен отвечать за полное разграбление столицы Украины, бросает абсолютно лживое обвинение", - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.
"Я считаю, что молчать, глядя на ложь, хватит. Нельзя врать, но нельзя и терпеть лжецов", - прибавил министр.