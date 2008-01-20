Луценко заявляет, что не сожалеет об избиении Черновецкого

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не сожалеет об избиении Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом он сказал в воскресенье в Ивано-Франковске, сообщает “5-й канал”.

"Я не сожалею на этот счет и считаю, что это мужской поступок, который должен делать каждый, кто хочет жить в честном государстве", - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

"Многие из нас в повседневной жизни чувствуют, как много дерьма и грязи вокруг. И мы постоянно жалуемся, что вот так проходимцы, лжецы и воры руководят нами, а честные люди - как-то молчат. Я считаю, что на откровенную грубую ложь нужно отвечать", - объяснил свой поступок министр внутренних дел.

"Речь идет не об обычной лжи в ходе политических дебатов или где-то там на улице. Речь шла о заседании конституционного органа - Совета национальной безопасности и обороны Украины, где рассматривался вопрос земельных афер. И человек, который должен отвечать за полное разграбление столицы Украины, бросает абсолютно лживое обвинение", - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

"Я считаю, что молчать, глядя на ложь, хватит. Нельзя врать, но нельзя и терпеть лжецов", - прибавил министр.