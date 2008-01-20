Меджлис крымскотатарского народа утвердил руководство (список)

Меджлис крымско-татарского народа утвердил свою структуру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, сегодня были утверждены руководители управлений, отделов, служб и комиссий, а также избраны члены президиума Меджлиса крымских татар.

В результате принятых решений, структура Меджлиса, избранного на первой сессии Курултая крымско-татарского народа V созыва, выглядит таким образом: председатель Меджлиса - Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, первый заместитель председателя Рефат ЧУБАРОВ, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ремзи ИЛЬЯСОВ, заместитель председателя Меджлиса – руководитель Управления по координации деятельности региональных и местных меджлисов Ахтем ЧИЙГОЗ, руководитель секретариата Меджлиса Заир СМЕДЛЯЕВ, руководитель юридической службы Эмине АВАМИЛЕВА, руководитель Управления социально-экономического развития Ресуде ИЗМАЙЛОВА, руководитель Управления по образованию и культуре Сафуре КАДЖАМЕТОВА, руководитель Управления по информационной политике и связям с общественными организациями Шевкет КАЙБУЛЛАЕВ, руководитель земельной комиссии Зевджет КУРТУМЕРОВ и руководитель отдела внешних связей Меджлиса Али ХАМЗИН.

Также принятым на заседании Меджлиса решением руководство политико-правовым управлением возложено непосредственно на Р.ЧУБАРОВА.

Члены Меджлиса также рассмотрели проект «Положения о местных органах национального самоуправления крымско-татарского народа», акцентировав внимание на нормах раздела «Местные меджлисы».

На заседании Меджлиса вновь обсудили ситуацию по земельному участку для строительства Соборной мечети в Симферополе. «Р.ЧУБАРОВ проинформировал присутствующих о подготовительных работах по началу акции протеста в связи с очередным отказом депутатов Симферопольского городского совета в выделении земельного участка по ул. Ялтинская, 22 для строительства Соборной мечети (депутаты горсовета выделили мусульманам землю не там, где они просили: вместо участка по улице Ялтинской принято решение выделить землю по улице Луговой - УНИАН)», - отмечает пресс-служба Меджлиса.