Жители Крыма смогут оформлять украинские документы в Херсоне

Об этом в эфире "Шустер LIVE" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В частности, Аваков отметил, что все украинцы из Крыма, которые имеют какие-либо проблемы с паспортами и другими государственными документами, могут обращаться в специальное подразделение, созданное в Херсоне.

"Все крымчане, которые хотят оформлять украинские паспорта, вклеивать фотографии, а также осуществлять какие-то транзакции и манипуляции с документами Украины, могут на сегодняшний день делать это в Херсоне. Мы открыли там специальное подразделение", - уточнил министр.

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По его словам, в ближайшее время МВД Украины позаботится о том, чтобы "были все возможные варианты доступа крымчан к этой информации".

Все необходимые материалы вскоре появятся на сайте министерства.