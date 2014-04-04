Захарченко: Беркут не причастен к расстрелам на Майдане

Экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко дал интервью российскому "Первому каналу".

По его словам, стрельба по активистам и правоохранителям велась именно с того здания, которое находилось под контролем активистов Майдана.

"То, что это были не сотрудники милиции, я уверен на 100%. На все мероприятия Беркут выходил без боевого табельного оружия. 18 и 19 февраля были ранены 86 сотрудников органов внутренних дел - огнестрельные ранения, 14 из них были убиты. Это были сотрудники внутренних войск, военнослужащие, это были сотрудники спецподразделения Беркут, сотрудники ГАИ, которых расстреляли на посту", - подчеркнул Захарченко.

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Экс-министр уверяет, что утром 20 февраля в Киеве именно из Дома профсоюзов началась прицельная стрельба по правоохранителям, которые стояли на Институтской и в районе здания ФПУ.

"Почему, собственно говоря, и начали отступать сотрудники "Беркута" и сотрудники внутренних войск. Для любого разумного человека понятно, что если бы огонь открыли правоохранители, то они бы, наверно, наступали, для этого бы открыли огонь. А в это время, когда начали убивать сотрудников, сотрудники начали отступать", - заявил он.