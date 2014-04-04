Эштон призывает РФ отвести войска от границы Украины
Она отмечает, что со стороны России должно быть понимание, что народы имеют право самостоятельно делать собственный выбор.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон призывает Россию к деэскалации ситуации и отведению войск от восточной границы Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Эштон заявила во время неформальной встречи министров иностранных дел 28 стран - членов ЕС в Афинах.
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”Как вы знаете, Россия является нашим большим соседом, и мы в этой ситуации ожидаем двух вещей. Во-первых, деэскалации. Вы понимаете, что это значит с точки зрения дислокации войск... Мы внимательно следим за тем, что происходит. Заявления об отведении войск не подтверждаются со стороны НАТО. И важно, чтобы Россия продемонстрировала, что она действительно серьезно относится к деэскалации и отведению своих войск. Мы надеемся, что это произойдет. Мы и дальше будем пристально следить за развитием ситуации”, - сказала Эштон.
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”Во-вторых, должно быть понимание (со стороны России), что народы имеют право самостоятельно делать собственный выбор, и мы не признаем аннексии Крыма. Мы также должны внимательно подумать над будущим наших отношений с Россией и нашими партнерами на Востоке”, - добавила Эштон.