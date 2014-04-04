Эштон призывает РФ отвести войска от границы Украины

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон призывает Россию к деэскалации ситуации и отведению войск от восточной границы Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Эштон заявила во время неформальной встречи министров иностранных дел 28 стран - членов ЕС в Афинах.

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”Как вы знаете, Россия является нашим большим соседом, и мы в этой ситуации ожидаем двух вещей. Во-первых, деэскалации. Вы понимаете, что это значит с точки зрения дислокации войск... Мы внимательно следим за тем, что происходит. Заявления об отведении войск не подтверждаются со стороны НАТО. И важно, чтобы Россия продемонстрировала, что она действительно серьезно относится к деэскалации и отведению своих войск. Мы надеемся, что это произойдет. Мы и дальше будем пристально следить за развитием ситуации”, - сказала Эштон.

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”Во-вторых, должно быть понимание (со стороны России), что народы имеют право самостоятельно делать собственный выбор, и мы не признаем аннексии Крыма. Мы также должны внимательно подумать над будущим наших отношений с Россией и нашими партнерами на Востоке”, - добавила Эштон.