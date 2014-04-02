НАТО: Россия может начать вторжение в Украину через 3-5 дней

Главнокомандующий сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав говорит, что Россия имеет все необходимые силы на украинской границе, которые нужны, если она решит начать вторжение в страну. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters и Wall Street Journal, сообщает Радио Свобода.

По его словам, Россия может достичь своей цели через три-пять дней. Бридлав назвал ситуацию на украинско-российской границе «очень тревожной».

Читайте такжеНАТО разрабатывает план усиления обороны в Восточной Европе - СМИ

Он отмечает, что в НАТО заметили признаки движения небольшой части российских войск накануне вечером, но не увидели признаков того, что они вернулись в казармы.

По словам генерала, на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе его попросили составить до 15 апреля пакет о подкреплении на суше, в воздухе и в море - для гарантий союзникам НАТО в восточной Европе.