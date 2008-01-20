Москва готова принять Тимошенко в ближайшую среду

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ и министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ обсудили вопросы организации визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.НЕМЫРЯ сообщил сегодня журналистам.

«У меня была короткая встреча с министром иностранных дел России ЛАВРОВЫМ. Российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Украины уже 23 января. Но если будет определена другая дата по тем или иным причинам, приглашение (России – УНИАН) остается в силе», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, 18 января Г.НЕМЫРЯ отмечал, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в ближайшее время уточнят дату визита главы украинского правительства в Москву.

Вице-премьер подчеркнул, что украинская сторона получила ноту России, в которой подтверждается приглашение премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО посетить Москву 23 января для переговоров в рамках подготовки заседания Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.