На Львовщине устроены на проживание полторы тысячи жителей Крыма

Об этом сообщили УНИАН в департаменте социальной защиты населения Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, частные предприниматели Львовщины предоставили продукты питания для десяти многодетных семей. Готовятся продуктовые наборы еще для восьми таких семей. При необходимости помощь (теплые вещи, постельные принадлежности, лекарства, специальные кровати и т.д.) будет предоставлять Всемирная организация «Врачи без границ» и Львовское Общество Красного Креста.

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«На телефонную горячую линию Львовского областного совета и администрации уже обратились 476 семей, которые хотят временно проживать на Львовщине», - сообщила заместитель директора департамента социальной защиты населения Оксана Яковец.

Одновременно ведется учет семей, которые готовы принять на временное проживание переселенцев из Крыма.

По состоянию на 4 апреля на горячую линию доклады 560 таких семей.