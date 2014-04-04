На Львовщине устроены на проживание полторы тысячи жителей Крыма
По состоянию на 4 апреля на временное проживание в Львовской области устроено 1425 человек, прибывших из Крыма, из них 828 - взрослые, 597 - дети.
Об этом сообщили УНИАН в департаменте социальной защиты населения Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, частные предприниматели Львовщины предоставили продукты питания для десяти многодетных семей. Готовятся продуктовые наборы еще для восьми таких семей. При необходимости помощь (теплые вещи, постельные принадлежности, лекарства, специальные кровати и т.д.) будет предоставлять Всемирная организация «Врачи без границ» и Львовское Общество Красного Креста.
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«На телефонную горячую линию Львовского областного совета и администрации уже обратились 476 семей, которые хотят временно проживать на Львовщине», - сообщила заместитель директора департамента социальной защиты населения Оксана Яковец.
Одновременно ведется учет семей, которые готовы принять на временное проживание переселенцев из Крыма.
По состоянию на 4 апреля на горячую линию доклады 560 таких семей.