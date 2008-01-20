Сегодня отмечается День Автономной Республики Крым

Сегодня, 20 января, отмечается День Автономной Республики Крым.

20 января 1991 года на полуострове в непростых социально-политических условиях прошел общекрымской референдум. Более 1,3 млн. человек (93,26%), принявших участие в референдуме, высказались за восстановление Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора

Учитывая волю крымчан, 12 февраля 1991 года Верховный Совет Украинской ССР вынужден был принять решение о восстановлении Крымской АССР.