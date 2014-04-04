Искатели жертв Майдана нашли в Броварах подозрительные безымянные могилы
01:18, 04 апреля 2014Политика
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Члены группы "Поисковая инициатива", которые пытаются найти места захоронения возможных жертв столкновений на Майдане, обнаружили в Броварах подозрительные безымянные могилы.
Шукачі жертв Майдану знайшли в Броварах підозрілі безіменні могили / www.facebook.com
Об этом сообщается на странице группы в Facebook.
"Одним из интересных объектов было печально известное Броварское кладбище. Осмотр места показал подозрительные могилы без какой-либо информации об умершем, на них кресты выглядят более старыми, чем земляные насыпи, не говоря уже о венках и платках", - говорится в сообщении.
"Кроме этого, на кладбище мы заметили огромную выгребную яму (...) и несколько, непонятно для чего, свежих ям (могил)", - отмечают искатели.
Свіжа яма / facebook
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