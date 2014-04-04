Искатели жертв Майдана нашли в Броварах подозрительные безымянные могилы

Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

"Одним из интересных объектов было печально известное Броварское кладбище. Осмотр места показал подозрительные могилы без какой-либо информации об умершем, на них кресты выглядят более старыми, чем земляные насыпи, не говоря уже о венках и платках", - говорится в сообщении.

"Кроме этого, на кладбище мы заметили огромную выгребную яму (...) и несколько, непонятно для чего, свежих ям (могил)", - отмечают искатели.