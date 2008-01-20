В Сербии - президентские выборы

Сегодня в Сербии пройдут восьмые в истории страны президентские выборы.

В избирательные бюллетени внесены имена девяти кандидатов, включая действующего президента, председателя Демпартии Бориса Тадича и его главного оппонента, кандидата от Сербской радикальной партии (СРП) Томислава Николича.

Помимо Тадича и Николича, в список кандидатов вошли Чедомир Йованович - от Либерально-демократической партии, Милутин Мрконич - от Социалистической партии Сербии (СПС), единственная женщина участница президентской гонки Миланка Карич - от партии "Сила Сербии - Боголюб Карич", Иштван Пастор - от Коалиции венгров Воеводины, Югослав Добричанин - от "Реформистской партии" второго по величине города Сербии - Ниш, Мариян Ристичевич - от Народной крестьянской партии и Велимир Илич - от партии "Новая Сербия".

Главными пунктами в предвыборной кампании кандидатов стали вопросы о будущем Косово и о перспективах вступления Сербии в Евросоюз. Так, действующий президент Борис Тадич проводил агитацию под лозунгом "И Косово, и Евросоюз", а его главный соперник Томислав Николич, также выступая за сохранение Косово в составе Сербии, при этом отстаивает развитие связей с Китаем и Россией.

Президент избирается на 5 лет и не может находиться у власти более двух сроков. Если ни один из кандидатов не набирает в первом туре 50% плюс один голос, через две недели назначается второй тур голосования. Эксперты уверены, что второй тур неизбежен, и он пройдет 3 февраля. По прогнозам, Николич может набрать в первом туре выборов 21% голосов, а Тадич - 19 %

Всего в Сербии зарегистрировано 6.708.697 избирателей. Еще порядка 112 тысяч избирателей насчитывается в автономном крае Косово.

Из 10 миллионов человек, населяющих Сербию, почти два миллиона составляют албанцы Косово, которые традиционно бойкотируют сербские избирательные кампании.

В стране открыто около 9 тысяч избирательных участков, из них в Косово - 277, а 65 мест для голосования расположены за пределами страны, в т.ч.: в Черногории - 7, Германии - 6, США и Италии - по 4.

Республиканская избирательная комиссия Сербии пригласила в качестве наблюдателей представителей ОБСЕ и России, но запретила наблюдателям из Великобритании и США работать на выборах в связи с тем, что эти государства поддерживают стремление Косово к независимости.

Функции президента, по конституции страны, в основном представительские, но при этом президент Сербии является верховным главнокомандующим.

По материалам РИА "Новости"