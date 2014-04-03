Счета Ефремова заблокировали из-за «финансирования терроризма»
Госфинмониторинг заблокировал личные счета председателя парламентской фракции Партии регионов, лидера Луганской областной огранизации ПР Александра Ефремова.
Ефремов рассказал, что пытался расплатиться своей банковской картой, но ему заявили, что произошел технический сбой. В итоге оказалось, что его личные счета заблокированы.
Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «Луганск.Комментарии».
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«Оказывается, есть у нас такой Госфинмониторинг, который по статье «Финансирование терроризма» заблокировал мои счета. Вы можете понимать, где я, и где терроризм», - сказал нардеп.
Он добавил, что эти счета у него в банке уже лет 15.
«Там настолько все прозрачно, что любому человеку достаточно 10 минут, чтобы просто посмотреть и сделать соответствующие выводы. Но, тем не менее, это делается», - заявил Ефремов.