Счета Ефремова заблокировали из-за «финансирования терроризма»

Ефремов рассказал, что пытался расплатиться своей банковской картой, но ему заявили, что произошел технический сбой. В итоге оказалось, что его личные счета заблокированы.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «Луганск.Комментарии».

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«Оказывается, есть у нас такой Госфинмониторинг, который по статье «Финансирование терроризма» заблокировал мои счета. Вы можете понимать, где я, и где терроризм», - сказал нардеп.

Он добавил, что эти счета у него в банке уже лет 15.

«Там настолько все прозрачно, что любому человеку достаточно 10 минут, чтобы просто посмотреть и сделать соответствующие выводы. Но, тем не менее, это делается», - заявил Ефремов.