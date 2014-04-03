100% документов службы были уничтожены прошлым руководством - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал начальник Управления внутренней безопасности СБУ Николай Кущаев во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования противоправных деяний правоохранительных органов и отдельных должностных лиц, посягательств на права и свободы, жизнь и здоровье граждан во время событий, связанных с массовыми акциями общественно-политического протеста, проходившими с 21 ноября 2013 года.

Читайте такжеСБУ вернула документацию, которую прежнее руководство вывезло в КрымОн отметил: “Мы пришли в СБУ, и не было ни одного документа, ни одного жесткого диска”. По его словам, “все 100% документов уничтожены”. При этом прибавил, что даже были уничтожены акты, которые составляются об уничтожении документов.

Кущаев сообщил, что на сегодняшний день все бывшее руководство СБУ, а также руководство спецподразделения “Альфа” и ряда других подразделений, исчезло. Он прибавил, что, по некоторой информации, они появляются “то в Москве, то в Крыму”.

На вопрос председателя ВСК, народного депутата Геннадия Москаля Кущаев не смог точно ответить, был ли задействован план “Бумеранг”, документы о проведении которого якобы были опубликованы Москалем в СМИ.

Кущаев еще раз подчеркнул, что все документы по приказу экс-председателя СБУ Александра Якименко были уничтожены. Он сначала не исключил, что такая операция проводилась, но потом прибавил, что ни одного документа, который бы подтверждал это, нет.

Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, отвечая на вопрос Москаля, есть ли подтверждение проведения операции “Волна”, заметил, что об этом не говорится ни в одном из документов. Он прибавил, что в имеющихся на сегодняшний день документах о таком плане не идет речь.

Сегодняшнее заседание ВСК проходит без кворума - просто идет заслушивание информации.

На начало заседания с опозданием пришла народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко, которая обвинила Москаля в том, что народным депутатам - членам ВСК не розданы никакие документы.

В ответ Москаль сказал, что она «непонятно где находилась все это время и не являлась на заседание комиссии». Он также посоветовал Бондаренко обратиться к «члену Партии регионов Виктору Януковичу», а также тем, кто «работал под началом Партии регионов – к бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко и бывшему председателю СБУ Якименко», чтобы они предоставили ей такие документы. Этот разговор длился несколько минут. Бондаренко пыталась забрать некоторые папки с бумагами у Москаля, но он их ей не отдал. После этого Бондаренко демонстративно покинула заседание комиссии.