Дом профсоюзов могли поджечь, чтобы защититься от штурма "Альфы" - Махницкий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сказал и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

“Следствие проверяет версию как основную относительно причин поджога Дома профсоюзов, в том числе через участие бойцов “Альфы””, - сказал он.

Читайте такжеСнайперами, которые работали на Майдане, оказались бойцы "Альфы"Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сообщил, что 18 февраля 108 вооруженных бойцов спецподразделения “Альфа” намеревались штурмовать Дом профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве, где располагался штаб протестующих.

Он отметил, что бойцы спецподразделения вооружены автоматами Калашникова и снайперскими винтовками немецкого производства были высажены на крышу дома профсоюзов, но их остановило возгорания здания и они вынуждены были уйти тем же путем, которым пришли.