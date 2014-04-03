Дом профсоюзов могли поджечь, чтобы защититься от штурма "Альфы" - Махницкий

13:48, 03 апреля 2014
Политика
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По одной из версий, причиной поджога Дома профсоюзов 18 февраля мог быть защита от бойцов “Альфы”, которые пытались штурмовать здание.

Дом профсоюзов могли поджечь для защиты от штурма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сказал и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

“Следствие проверяет версию как основную относительно причин поджога Дома профсоюзов, в том числе через участие бойцов “Альфы””, - сказал он.

Читайте такжеСнайперами, которые работали на Майдане, оказались бойцы "Альфы"Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сообщил, что 18 февраля 108 вооруженных бойцов спецподразделения “Альфа” намеревались штурмовать Дом профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве, где располагался штаб протестующих.

Он отметил, что бойцы спецподразделения вооружены автоматами Калашникова и снайперскими винтовками немецкого производства были высажены на крышу дома профсоюзов, но их остановило возгорания здания и они вынуждены были уйти тем же путем, которым пришли.

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