НАТО довольно сотрудничеством с Молдовой

Североатлантический альянс выступает за выработку устойчивого политического решения приднестровского конфликта путем предоставления Приднестровскому региону особого юридического статуса на основе соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Такое заявление сделал помощник заместителя генерального секретаря НАТО Роберт СИММОНС на встрече в Кишиневе с Президентом Молдовы Владимиром ВОРОНИНЫМ, передает РБК.

Представитель НАТО дал положительную оценку сотрудничеству Молдовы и Североатлантического альянса в рамках Индивидуального плана партнерский действий Молдова-НАТО, подчеркнув, что документ внедряется с соблюдением принципа нейтралитета Молдовы. Р.СИММОНС подчеркнул, что сотрудничество республики и НАТО в рамках названного плана не означает движение республики к присоединению к Североатлантическому альянсу. Р.СИММОНС выразил надежду на активизацию сотрудничества НАТО с Молдовой, в частности, после принятия парламентом республики Концепции национальной безопасности Молдовы.

В свою очередь, В.ВОРОНИН дал высокую оценку сотрудничеству республики с Североатлантическим альянсом, отметив, что с помощью НАТО в стране был решен ряд проблем, которые государство не было в состоянии решить собственными силами, не имея финансовой поддержки.

Президент Молдовы отметил, что все проекты, разработанные в сотрудничестве с НАТО, были успешно реализованы, что подтверждает эффективность существующего партнерства и открывает новые перспективы для сотрудничества. В.ВОРОНИН подтвердил важность внедрения Индивидуального плана партнерский действий, отметив, что в начале весенней сессии парламент обсудит проект Концепции национальной безопасности Молдовы, в которой будут отражены инициативы Президента по укреплению мер доверия между Кишиневом и Тирасполем. Глава государства отметил также, что нейтралитет Молдовы - важное условие для приднестровского урегулирования.