МИД РФ вручило ноту Украине о денонсации соглашений по ЧФ

МИД России направило ноту посольству Украины в РФ о денонсации соглашений о пребывании Черноморского флота на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в МИД РФ.

«2 апреля 2014 года Министерство иностранных дел Российской Федерации направило ноту Посольству Украины в Российской Федерации и сообщило о вступлении в силу 2 апреля 2014 года Федерального закона «О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», - говорится в сообщении.

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Заявляется, что тем самым российская сторона, основываясь на статьях 61 и 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, уведомила украинскую сторону о прекращении действия следующих международных договоров: Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года; Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года; Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Украины о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, от 28 мая 1997 года; Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года.

«В упомянутой ноте сказано, что министерство рассматривает ее в качестве официального акта о прекращении действия вышеперечисленных международных договоров, предусмотренного пунктом 2 статьи 67 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года», - говорится в соглашении.

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При этом в ноте отмечено, что министерство исходит из того, что прекращение действия вышеперечисленных международных договоров не затрагивает финансовых обязательств, возникших в период их действия, и подлежащих погашению и подтверждает готовность к тому, чтобы путем переговоров с Украинской Стороной решить вопросы, связанные с практическими последствиями прекращения их действия.

Российская Сторона подтвердила также готовность к передаче Украинской Стороне оставшегося в Крыму военного имущества Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины».

1 апреля в МИД Украины заявили, что Украина будет обжаловать в международных судах решение России о денонсации соглашений о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму.

Также министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина не намерена денонсировать ни одно из соглашений с РФ о пребывании Черноморского флота.