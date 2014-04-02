Путин утвердил денонсацию соглашений с Украиной по ЧФ

Об этом сообщает сайт президента РФ.

В информации сказано, что федеральный закон принят Государственной думой 31 марта и одобрен Советом федерации 1 апреля 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, 1 апреля в МИД Украины заявили, что Украина будет оспаривать в международных судах решение России о денонсации соглашений о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму.

Также министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина не намерена аннулировать ни одно из соглашений с РФ о пребывании Черноморского флота.