Турчинов: стабильная Украина - страшный сон Путина
03:09, 03 апреля 2014Политика
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Президент России Владимир Путин хочет сорвать выборы 25 мая, потому что боится стабильной Украины
Путин / thekievtimes.com
Об этом заявил в эфире Шустер Live заявил и.о. президента Украины, глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов.
"Мы показали всему миру - украинский народ сам решил, что его следование в Европу – это его выбор. Украинский народ может сам изменить власть", - сказал Турчинов.
"Стабильная Украина – это приговор для Путина. Ведь российские граждане тоже могут подумать, что в силе сделать то, что сделали в Украине", - отметил Турчинов.
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