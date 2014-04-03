Турчинов: стабильная Украина - страшный сон Путина

Об этом заявил в эфире Шустер Live заявил и.о. президента Украины, глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

"Мы показали всему миру - украинский народ сам решил, что его следование в Европу – это его выбор. Украинский народ может сам изменить власть", - сказал Турчинов.

"Стабильная Украина – это приговор для Путина. Ведь российские граждане тоже могут подумать, что в силе сделать то, что сделали в Украине", - отметил Турчинов.