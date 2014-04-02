В киевском "Правом секторе" пообещали выполнить решение Рады по разоружению
В киевском отделения "Правого сектора" пообещали выполнить решение Верховной Рады.
Но оружие не сдадут. Говорят, что всю зарегистрированное оружие положат в сейф, а нелегальную передадут Нацгвардии.
Недавнее стрельбу в "Правом секторе" назвали "бытовым конфликтом" и пообещали не вмешиваться в расследование. Напомним, что в понедельник вечером их нетрезвый боец ранил трех человек: двое самооборонцев оказались в больнице, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает ТСН.
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Легко травмирован первый заместитель главы Киевской горадминистрации Богдан Дубас, под огонь попал случайно. После стрельбы 33-летний нападающий забаррикадировался в соседнем ресторане.
Оттуда стрелка вывели коллеги из "Правого сектора" до своему отделению в гостинице "Днепр". В конце концов, после многочасовых ночных переговоров, они передали нападающего милиции. А утром и сами покинули отель, в котором базировались.