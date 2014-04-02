Мамчур опроверг, что ему предложили возглавить Нацгвардию

Военные инженеры сейчас осматривают поврежденные оккупантами украинские самолеты с аэродрома Бельбек, чтобы решить, как доставить их на материк.

О передаче техники Украине договаривается с россиянами наше военное руководство. Об этом рассказал журналистам командир летчиков Юлий Мамчур. Его часть сейчас базируется в Николаеве, сообщает ТСН.

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Время для журналистов Юлий Мамчур смог найти только около 10-ти вечера. Говорит, что есть очень много организационных забот. Воины сейчас обживаются на новом месте и надеются получить обратно технику, которую оставили в Крыму.

Готовить ее к передислокации на полуострове остались около полусотни украинских военных. Если ее повреждения не критичны, то она сможет прилететь сама, а если критические, то ее лучше перевозить машинами. Военное руководство еще не решило, где расположить летчиков с Бельбека. Временно их разместили на территории военного специализированного центра в Николаеве.

Юлий Мамчур надеется, что его часть не раздроблят, ведь коллектив сплочен штурмами. Слухи о предложении возглавить Национальную гвардию Юлий Мамчур опроверг. Он отметил, что не знает, откуда распространяется такая информация и комфортно чувствует себя на своем посту и со своим званием. Мол, он важнее здесь, чем в другом месте. Свой поход под пули с знаменем командир не считает героическим, говорит, так поступил бы каждый военный, который верный присяге. И искренне гордится своей женой, которая сейчас возглавила женский батальон жен бельбекських офицеров.