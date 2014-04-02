Россия отменила переговоры с Украиной в Минске

Об этом сказал и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.

"Мы договаривались с министром иностранных дел России о контактах на уровне заместителей министров. Эта встреча была почти согласована, но вчера мы получили сигнал о том, что к сожалению, господин Карасин не сможет приехать на эту встречу 4-го апреля в Минск", - сказал он.

Читайте такжеПольша, Франция и Германия призвали Москву и Киев к диалогу

Как сказал Дещица, теперь Украина будет искать другие варианты, и сообщил, что не знает когда будет следующая встреча с главой МИД РФ Лавровым, поскольку договоренностей о дальнейших встречах не было.