Аваков заявил о задержании беглого ректора Мельника

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

“Задержали "налогового ректора" Мельника. Помните, сбежал при Януковиче с домашнего ареста? По прибытии из Лондона. Боюсь, на жертву прежнего режима вряд ли похож. Действуем по законной процедуре...”, - отметил министр.

Также Аваков сообщил о задержании сегодня в Одессе судьи хозяйственного суда с поличным - 500 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 года при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник скрылся из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.