Избирательный штаб Порошенко возглавит ударовец Ковальчук - СМИ

Как сообщает источник, об этом объявил лидер Удара Виталий Кличко на заседании фракции во вторник.

Кроме того, договор между Кличко и Порошенко предусматривает совместное участие в выборах в Киевгорсовет, а также, в случае их оглашения - и в выборах в Верхней Рады, сообщает Украинская правда.

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"Списки будем делить 50:50 между УДАРом и Порошенко", - сказал собеседник "Украинской правды".

Как известно, Виталий Кличко на съезде партии 29 марта заявил, что снимает свою кандидатуру на президентских выборах в пользу Петра Порошенко.

Кличко и Порошенко подписали декларацию о единении, согласно которой политики консолидируют свои силы с целью обеспечения совместной победы демократических сил на следующих президентских и парламентских выборах, и в выборах мэра столицы.

Позже немецкие СМИ опубликовали статью Кличко с призывом к председателю "Батькивщины" Юлии Тимошенко не баллотироваться на выборах президента Украины.

Всего о своих намерениях баллотироваться на высшую государственную должность заявили 46 граждан Украины. 14 из них уже зарегестрированы кандидатами на пост президента.