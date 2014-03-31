Стрельба на Крещатике: врачи отпустили Дубаса домой, угрозы жизни нет

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила журналист Михайлина Скорик.

"Информация с 17 больницы: раненых таки двое. Дубаса уже отпустили домой, у него сквозное ранение, жизненно важные органы пуля не задела. Второй ранен - с 3 сотни Самообороны, 31 пост - без сознания, пуля попала ему в грудь. Его оперировали.

"Состояние тяжелое, но будет жить", - говорят врачи", - написала она.