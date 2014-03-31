Стрельба на Крещатике: врачи отпустили Дубаса домой, угрозы жизни нет
23:04, 31 марта 2014Политика
0 0
Первого заместителя председателя КГГА Богдана Дубаса врачи отпустили домой, угрозы его жизни нет.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила журналист Михайлина Скорик.
"Информация с 17 больницы: раненых таки двое. Дубаса уже отпустили домой, у него сквозное ранение, жизненно важные органы пуля не задела. Второй ранен - с 3 сотни Самообороны, 31 пост - без сознания, пуля попала ему в грудь. Его оперировали.
"Состояние тяжелое, но будет жить", - говорят врачи", - написала она.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter