Украина была, есть и будет унитарным государством - Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко, так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о необходимости перехода Украины к федеративному устройству.

«Нам не нужны советы со стороны, в вопросах государственного строя мы обойдемся без Москвы, Брюсселя или Вашингтона», - заявил Порошенко.

Он добавил, что Украина сама будет определять содержание своей Конституции, ведь это внутренний вопрос суверенного независимого государства. По словам Порошенко, чтобы это осуществить, Украина нуждается в сильной власти, и на выборах 25 мая украинцы должны продемонстрировать единство, убедительную победу, после чего начать эффективный диалог со всем миром.

Относительно отношений с РФ, то, по словам Порошенко, Украина должна возобновить дипломатический диалог с Россией. «Мы не можем чувствовать себя в безопасности, пока не найдем способ установления диалога с Россией. Рана от агрессии еще не зажила и быстро не пройдет», - добавил он.

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В то же время, по словам Порошенко, сегодня было бы безответственно не предложить шаги по выходу из сложившейся ситуации. Поэтому шагом первым, по его словам, должна стать деоккупация и демилитаризация Крыма, а шаг второй - Россия должна принять европейский вектор развития Украины.

«По всем другим вопросам мы готовы вести диалог. Но позиция относительно того, что Украина должна быть федеративной, недопустима», - заявил Порошенко.

Он добавил, что будет заниматься процессом децентрализации власти и передачей украинским регионам больших полномочий при сохранении соборности и унитарности Украины.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Воскресное время" заявил, что Москва предлагает совместно с США и Евросоюзом сформулировать общие призывы к Киеву с целью инициации общенационального диалога, итогом которого станет новая Конституция, которая будет "гарантировать федеративное устройство Украины".

По его словам Лаврова, итогом этих переговоров должна стать новая Конституция Украины, которая будет "гарантировать федеративное устройство, подтвердить и закрепить внеблоковый статус, который обеспечивает права всех, кто живет в Украине".

Он подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы каждый регион Украины имел возможность непосредственно выбирать свое руководство, законодательную власть и губернаторов. Федерализация, по его мнению, путь к тому, чтобы каждый регион чувствовал себя «комфортно, чувствовал, что его права обеспечены».

В Министерстве иностранных дел Украины расценили высказывание Лавровая как требование полной капитуляции Украины, ее раскола и уничтожения украинской государственности.