Медведев зовет россиян на "крымские каникулы"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Медведев сообщил на выездном заседании правительства РФ в Симферополе.

«Туризм это залог процветания полуострова... Рассчитываем, что правительственные и государственные учреждения и российские компании предоставят своим сотрудникам возможность отдыхать в Крыму... Уверен, что крымские каникулы подарят незабываемые впечатления», - сказал Медведев.

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По его словам, Крым, как новый игрок на туристическом рынке России, должен составить здоровую конкуренцию другим курортным регионам РФ.

Медведев также сообщил, что авиабилеты из России в Крым должны быть более дешевыми, чем рейсы в направлении зарубежных курортов – Турции и Болгарии. По его словам, оптимальный уровень для авиабилетов — 7-8 тысяч российских рублей.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 31 марта, премьер-министр РФ Медведев проводит заседание правительства РФ в аннексированном Крыму.