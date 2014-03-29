Почти без единого или с почти единым

Реалии полугодичной давности и грядущая президентская кампания, которая должна была завершиться весной 2015 года, заставляли объединенную оппозицию всерьез беспокоиться о едином кандидате. Но, к весне 2014 года, ситуация кардинально изменилась.

Когда три лидера объединенной оппозиции – Кличко, Яценюк и Тягнибок – несколько месяцев назад выходили на сцену Евромайдана, они выглядели живым воплощением старой поговорки о трех гетьманах на двоих украинцев. Каждый из них, формально, оставаясь в «объединении», так или иначе, пытался сохранить за собой и статус лидера, который, в будущем, мог бы стать единым оппонентом Виктора Януковича в 2015 году.

Впрочем, хлипкое единство объединенной оппозиции свидетельствовало, что вероятность побороться друг с другом в ходе избирательной кампании, у всех троих также высока. Но вряд ли кто-то из этого трио мог предположить, что эта возможность представится им намного скорее намеченного срока.

С середины февраля, стремительное развитие событий изменило политический расклад до неузнаваемости. После позорного бегства в Ростов экс-президента Виктора Януковича, еще сохранялась надежда на проведение президентских выборов в 2015 году. Но, с началом оккупации, а, в дальнейшем, аннексии Крыма Российской Федерацией, откладывать президентскую кампанию «на потом» - до 2015 года – стало невозможным.

Назначение даты голосования на 25 мая текущего года было не самой приятной новостью для большинства потенциальных кандидатов от оппозиции, в том числе, для ее лидеров. Освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко, короткая избирательная кампания, запрос общества на единого кандидата от демократических сил и нынешние обязательства бывшей оппозиции, ставшей вдруг властью, не сыграли на руку всем троим.

Так, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Арсений Яценюк, взвалив на себя бремя исполнительной ветви власти, автоматически лишился возможности победить в президентской гонке. И, тем более, лишился возможности вести сколько-нибудь активную кампанию. Но, стоит отдать должное Арсению Петровичу, в ипостаси премьера он уже проявил себя намного лучше, чем, в свое время, в роли отчаянного революционера на сцене Майдана.

Кроме того, все карты Яценюку смешала Тимошенко, которая, не успев вылечить больную спину в Германии, заявила, что пойдет в президенты. 29 марта съезд партии, естественно, поддержал такое решение номера один. Справедливости ради отметим, что Арсений Петрович еще в декабре 2013 года предлагал объявить Тимошенко единым кандидатом от объединенной оппозиции. Тогда на это существовал какой-то запрос общества, но Леди Ю еще находилась за решеткой, и ее освобождение было, на тот момент, под большим вопросом.

Теперь же Арсению Петровичу не оставалось ничего другого, как тоже поддержать решение Тимошенко и делегатов съезда «Батькивщины». «Сегодня премьер должен быть равноудален от всех политических сил и политических процессов. Но, как гражданин, должен себе ответить на вопрос – насколько ты честен перед самим собой и перед людьми, с которыми шел и идешь дальше. Мы шли вместе с Юлией Тимошенко, и мы вместе будем преодолевать все сложности и бороться за будущее страны… А правительство обеспечит честность и прозрачность выборов. Президентом будет тот, за кого проголосует украинский народ», - сказал он в субботу.

Еще неделю назад от участия в президентской гонке готов был отказаться лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок. Во время Евромайдана его электоральная поддержка была самой низкой из троих потенциальных лидеров. В этой связи, фактически, до сегодняшнего дня, Тягнибок, по крайней мере, на словах, был готов встать на сторону любого из двоих кандидатов от тогдашней объединенной оппозиции – Виталия Кличко или Арсения Яценюка.

Но ситуация изменилась и «свободовцы» приняли иное решение. «После того, как стало известно, что Виталий Кличко не идет в президенты, что Арсений Яценюк не идет в президенты, Олег Тягнибок стал единственным кандидатом в президенты из лидеров Майдана», - пояснил решение съезда ВО «Свобода» в субботу соратник Тягнибока, министр экологии Андрей Мохник.

Но это решение не удивляет так, как удивила самая большая сенсация субботы – решение Виталия Кличко снять свою кандидатуру с президентской гонки – в пользу народного депутата Петра Порошенко. Злопыхатели тут же позлорадствовали, мол, со стороны Кличко не спортивно «даже не выйти на ринг». Тем не менее, чтобы отказаться от участия в президентских выборах, имея второй по стране рейтинг, нужно иметь мужество. А, чтобы организовать выдвижение кандидатом от своей партии человека, членом этой партии не являющегося – еще и здравый смысл.

Весь прошлый год лидер УДАРа в этих рейтингах лидировал, и у него были реальные шансы победить на выборах президента, в случае, если его оппонентом был бы беглый Янукович или представитель Партии регионов. Но, как уже было сказано выше, ситуация кардинально изменилась. Есть ли сейчас шансы у Кличко (в настоящий момент, у него второе место по рейтинговым опросам симпатий избирателей) победить Тимошенко или Тигипко? – Не факт. Есть ли шансы у Порошенко (безоговорочно лидирующего в рейтингах на данный момент) обойти последних? – Более, чем.

Юлия Тимошенко, к слову, стойко восприняла новость о выдвижении Порошенко. По ее словам, если на выборах победит Порошенко, то она сделает все для сохранения и единства Украины. «Первый раз за все время у нас нет такого, что вопрос президентских выборов или/или: что выиграет или пророссийский политик, или демократический. Первый раз, я подчеркиваю. Кто бы не выиграл, это однозначно будет проевропейский демократический политик», - сказала она.

Порошенко также не считает Юлию Владимировну своим оппонентом и конкурентом. «Это будет конкуренция во время выборов. Надеюсь, что это будет конкуренция идей, принципов, путей и направлений развития нашего государства. И в этот раз есть большая надежда, что нам удастся избежать любых «грязных» избирательных технологий, поскольку в стране, которая имеет внешнюю угрозу, политики не могут позволить себе внутреннюю войну, поскольку это очень безответственно для государства, - сказал Порошенко, отметив, что у него с Тимошенко достаточно эффективный диалог. - Я последние несколько дней ее не видел, но не исключаю, что процесс переговоров также может перейти к объединению демократических сил».

К слову, договоренности Кличко и Порошенко уже поддержал Тягнибок. По его словам, «победить мы сможем только вместе»: «Я никогда не буду критиковать людей, с которыми мы плечо к плечу прошли революцию достоинства».

Что же, дамы и господа – в добрый путь!

Татьяна Урбанская