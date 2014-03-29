Путин заявил Генсеку ООН, что не собирается вводить войска в Украину

Президент РФ Владимир Путин в частной беседе с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном заверил, что "не намерен" продолжать военную интервенцию на материковую Украину.

Об этом генсек ООН заявил во время брифинга по окончании заседания Совета безопасности ООН, сообщает официальный сайт организации.

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Относительно переговоров с украинскими чиновниками Пан Ги Мун отметил, что пытался убедить чиновников в необходимости скорейшего урегулирования проблемных моментов внутри страны, в том числе речь шла о снижении градуса радикализации настроений в обществе. "Даже маленькие искры могут вызвать большой пожар непредсказуемых последствий", - добавил генсек ООН.