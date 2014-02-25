Президент Польши считает маловероятной военную интервенцию России в Украину

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Коморовский сказал сегодня в эфире RMF FM.

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"Не думаю, что Россия сегодня могла бы попытаться применить в отношении Украины методы, которые применила к значительно меньшей Грузии", - сказал он.

Коморовский сказал, что нельзя исключить такой сценарий, но назвал его "очень неправдоподобным».

Коморовский сказал, что российская власть, в первую очередь, использует различия между украинцами в регионах и, вероятнее всего, захочет использовать сложную экономическую ситуацию в стране.

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«И на это Россия в действительности может рассчитывать, что будет иметь место какая-то форма компрометации не только революционного лагеря, но также развеются надежды на простую и беспроблемную помощь Западного мира для Украины, потому что такие надежды немного распространились по Украине», - сказал он.

Коморовский также высказал мнение, что НАТО не должно гарантировать территориальную целостность Украины, отметив, что Запад однозначно заявил, что Украина должна оставаться единым государством.

Он тоже назвал гарантами единства Украины самих украинцев.

«Там за 25 лет независимости выросло уже новое поколение, для которого Украина от Харькова до Львова является единым государством – их государством», - сказал Президент Польши.

Он отметил, что все политические силы в Украине однозначно осуждают проявления сепаратизма, назвав сообщение о разделении страны "пропагандой российских медиа".