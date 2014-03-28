Журналист показал кремлевский темник, по которому россиянам "промывают мозги" (фото)

Соответствующий документ обнародовал журналист Илья Барабанов.

"Следует разъяснить". Говорят, на ТВ к готовящимся итоговым программам такие инструкции рассылают", - написал он на своей Twitter-страничке.

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В частности, согласно документу, российские СМИ просят сообщать о том, как новая незаконная власть будет "расчищать авгиевы конюшни, оставленные украинской властью" и что это не случится быстро, сообщает Украинская правда.

Кроме того, российские журналисты должны рассказывать о "разгуле криминала" в Украине, а также об "активной грызне за власть".

Также провластные СМИ России просят призвать граждан отдыхать в Крыму и заниматься спортом.