Журналист показал кремлевский темник, по которому россиянам "промывают мозги" (фото)
20:26, 28 марта 2014Политика
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Российским журналистам рассылают темники, в которых указано, как нужно освещать события в Украине и не только.
twitter.com/barabanch
Соответствующий документ обнародовал журналист Илья Барабанов.
"Следует разъяснить". Говорят, на ТВ к готовящимся итоговым программам такие инструкции рассылают", - написал он на своей Twitter-страничке.
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В частности, согласно документу, российские СМИ просят сообщать о том, как новая незаконная власть будет "расчищать авгиевы конюшни, оставленные украинской властью" и что это не случится быстро, сообщает Украинская правда.
Кроме того, российские журналисты должны рассказывать о "разгуле криминала" в Украине, а также об "активной грызне за власть".
Также провластные СМИ России просят призвать граждан отдыхать в Крыму и заниматься спортом.
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