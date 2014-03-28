В Сумской области пограничники не пустили в Украину россиянина, который воевал в Чечне

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, вчера в пункте контроля «Конотоп» в Сумской области в Украину не пропустили 33-летнего россиянина. Мужчина следовал поездом «Москва – Одесса».Читайте такжеПограничники усиленно проверяют выезжающих из Крыма

Во время опроса жителя Новосибирской области у пограничников возникли сомнения относительно цели его поездки. Россиянин был спортивного телосложения, имел на лице шрамы, а также повреждение носа, которое могло свидетельствовать об участии в силовых конфликтах. Кроме того, он не имел достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания на территории Украины и не смог четко указать адрес принимающей стороны и документально подтвердить цель пребывание в Украине.Читайте такжеДопрос морпеха РФ: Если будет приказ - будем стрелять

Также у мужчины нашли военный билет, в котором содержались данные о том, что данный гражданин с 1999 года по 2001 год проходил военную службу в отдельной бригаде специального назначения, а в 2000 году принимал участие во второй чеченской войне на должности старшего разведчика-гранатометчика, удостоверение к государственной награде Российской Федерации – медаль «За отвагу», фотографии с мест проведения боевых действий и личные вещи первой необходимости.

По результатам проверки пограничниками было принято решение об отказе в пропуске мужчины на территорию Украины.