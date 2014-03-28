Пентагон следит за перемещениями войск РФ у границы с Украиной



Об этом заявил на состоявшемся 27 марта брифинге официальный представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби, пишет ИТАР-ТАСС.

"Они (российская сторона. - Ред.) ясно дали понять, что их намерения связаны с проведением учений, а не пересечением границы. Мы ожидаем, что они сдержат свои слова", - заявил Кирби. Одновременно представитель Пентагона добавил, что "даже если это военные учения, они никоим образом не способствуют деэскалации напряженности в Украине. Они никак не помогают стабилизации этой части Европы", - добавил Кирби.

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Представитель Пентагона сообщил о том, что в настоящий момент продолжается изучение возможности предоставления дополнительных гарантий европейским партнерам посредством "добавления или усиления текущих операций и учений". Какие конкретные шаги в этой связи готовы предпринять США, не сообщается.

Кирби подтвердил, что с точки зрения оказания помощи Украине со стороны оборонного ведомства единственным вопросом на повестке дня остается предоставление сухпайков украинским вооруженным силам.

Осуществление поставок какого- либо вооружения в эту страну не рассматривается, как 27 марта снова заверил представитель Пентагона.

По его словам, первые партии продовольствия при благоприятном стечении обстоятельств могут прибыть в Украину к началу выходных.