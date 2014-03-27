Парубий: Каждый час может произойти атака на территорию материковой Украины

События, которые сейчас происходят в Украине, носят гораздо более широкий контекст, чем просто украинско-российский кризис. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий во время веб-конференции с заместителем Председателя Атлантического совета Дэймон МакВилсоном.

По его словам, план Российской Федерации заключался в том, чтобы спровоцировать конфликт, или продемонстрировать, что пророссийские силы имеют полную поддержку в юго-восточных регионах и это стало бы основанием для введения российских войск.

«Они продолжают свою тактику по дестабилизации ситуации в Украине, и на сегодня их главная задача - дестабилизация и недопущение проведения президентских выборов 25 мая. И вокруг этого сконцентрированы их планы», - заявил Парубий.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что целью президента РФ Владимира Путина было захватить не только Крым, а и всю Украину. «Следующим этапом должно быть 8 юго-восточных областей Украины, где планировалось идентичен крымскому сценарий захвата областных государственных администраций, государственных учреждений, провозглашение так называемых народных губернаторов, а затем обращение к России с просьбой о помощи. Этот план России имел и имеет название «Русская весна», - добавил Парубий.

Кроме того, он уточнил, что сегодня российские войска находятся по всей границе вокруг Украины - на севере, востоке, юге Украины. «Почти 100 тысяч войск находится на границах Украины различными подразделениями в направлениях Чернигова, Харькова, Донецка. И эти войска находятся в боевой готовности уже несколько недель», - отметил Секретарь СНБО.

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Также Парубий отметил, что Россия планировала митинги по 50-100 тысяч человек. «Но с каждой неделей количество протестующих на востоке и на юге уменьшается, до нескольких сот человек», - сказал он.

По его мнению, еще остается очень высокий риск военного вторжения на территорию Украины. «По нашей информации, они задействуют уже и следующий план по срыву украинских выборов. Но мы осознаем, что каждую ночь, каждый час может произойти атака на территорию материковой Украины. И мы к этому готовимся», - заявил Парубий.

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«Наша генеральная стратегия сейчас - обеспечить порядок на территориальной части Украины, не допустить провокаций и подготовить проведение выборов 25 мая», - подчеркнул Секретарь СНБО.

Парубий заявил, что те события, которые сейчас происходят в Украине - это вызов всему цивилизованному миру, мировой системе безопасности и вызов евроатлантическим ценностям. «И поэтому те события, которые происходят в Украине и от того, как они завершатся, будет зависеть и будущая конструкция безопасности в цивилизованном мире» , - подытожил секретарь СНБО.