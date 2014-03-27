В ВР уже час продолжается перерыв

В Верховной Раде Украины уже больше часа продолжается объявленный на 15 минут перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, руководства парламента в сессионном зале нет, а депутаты из всех фракций частично находятся в сессионном зале и общаются между собой.

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Часть представителей правительства также остается в сессионном зале.

Как сообщалось, в Верховной Раде сегодня еще планируется принять законопроект о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине.